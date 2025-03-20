طلب نيابي لوزير الداخلية بالتحقيق في وجود "فضائيين" بشرطة كركوك

شفق نيوز/ طالب رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي، أرشد الصالحي، يوم الخميس، وزير الداخلية الاتحادي، عبد الامير الشمري، بفتح تحقيق حول قيادة شرطة كركوك لوجود فضائيين "نائمين في بيوتهم".

وقال الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إنه طالب الشمري بالتحقيق في ملف قيادة شركة كركوك وافواج الطوارئ حيث هناك منتسبين فضائيين ينامون في منازلهم وهناك منتسبين مستغلين من اصحاب النفوذ المتنفذين، وتبقى مراكز الشرطة فارغة من المنتسبين والضباط".

وأضاف أن "قيادة الشرطة أمام اختبار صعب لان في كركوك يوجد غرباء ويوجد دواعش فيها، وأن مراكز الشرطة لا يوجد فيها ضباط أو مفوضي تحقيق باعداد كافية، بينما يوجد اكثر من 150 ضابطاً من اهالي كركوك في محافظات اخرى يمكن الاستفادة منهم".

وتابع الصالحي: "كركوك ليست كباقي المحافظات، حيث يوجد فيها غرباء وفيها دواعش ويجب أن تولي الداخلية الاهتمام بملف قيادة شرطة كركوك".