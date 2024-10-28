طلب طعاما بـ500 دولار وأغلق هاتفه.. صاحب مطعم في كركوك يتعرض لحيلة "موجعة"

شفق نيوز/ تلقى صاحب مطعم وسط كركوك، يوم الاثنين، خسارة موجعة عندما استقبل اتصالا عبر هاتف المطعم وطلب منه صاحب الاتصال وجبة غداء تكلفتها 500 دولار، وبعد إعداد الوجبة وإرسالها لصاحبها أغلق ذلك الشخص الهاتف.

وقال أحد العاملين في أحد مطاعم وسط كركوك ويدعى احمد سالم لوكالة شفق نيوز، إن "المطعم لديه خط هاتف للوجبات السريعة (الدلفري) حيث اتصل بنا شخص وطلب منا اعداد وجبة كبيرة لأن لديه ضيوف وقام بإعطاء العنوان وتحديد المكان والزمان لغرض استلام الوجبة وخلال فترة زمنية قصيرة تم إعداد الوجبة وهي دجاج مشوي حيث هو (صاحب الاتصال) حدد الأعداد والكمية التي يصل سعرها إلى 500 دولار".

وأضاف سالم أن "الشخص المتصل وبعد انتهاء الطلبية اتصل به عامل التوصيل وقال له انه متوجه لغرض ايصال الطعام له للبيت ولكن بعد دقائق عاود السائق الاتصال به مرة أخرى إلا أنه أغلق الخط وبقي حوالي نصف ساعة يتصل على الخط الا ان صاحب الطلبية اغلق الخط نهائيا مما تسبب بخسارة للمطعم".

وتابع أن "صاحب السيارة الدلفري عاد الى المطعم وأبلغ صاحب المطعم بما جرى فقام هو بتوزيع الطعام على اصحاب الدراجات الدلفري والعاملين في المطعم ليخسر ما يقارب 500 دولار أمريكي ثمن الوجبة المعدة".

ويقول أحد العاملين في توصيل الوجبات السريعة (الدلفري) ويدعى قاسم علي لوكالة شفق نيوز، إن "ما جرى مع صاحب المطعم يعتبر خسارة له ونحن نتعرض لمواقف كثيرة يتم من خلالها طلب وجبة سريعة وعندما نتصل على الرقم اما يغلق الخط او لا يرد عليها وهذا يحدث ولكن ليس بالكميات الكبيرة وقد لا تتجاوز سعر 10 آلاف دينار ولكن أن نتلف وجبة بسعر 500 دولار فهذا الأمر يعتبر الاكبر والأكثر خسارة في كركوك".