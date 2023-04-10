طلبة يكشفون عن تعاطي مدرسين "رشوة" مقابل دخولهم "البكالوريا" والتربية تعفي مسؤولين

شفق نيوز/ كشف طلبة في المدارس العراقية، يوم الإثنين، عن تعاطي مدرسين "رشوة" مقابل إدخالهم الامتحانات العامة "البكالوريا" وأبلغوا وزير التربية بذلك، والذي أحال خمس إدارات مدرسية للتحقيق، فيما أعفى مسؤولين في تربية الكرخ الاولى من مهام عملهم.

وذكر بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري أصدر جملة من القرارات الحازمة تجاه ضوابط فتح وعمل معاهد التدريس الخصوصي والمدارس الأهلية وذلك بعد زيارته الميدانية لها يرافقه المستشار التربوي صفاء الجابري".

وأعلن الوزير وفقاً للبيان، "إغلاق عدد كبير من المعاهد غير المجازة رسمياً بعد مخالفتها شروط الفتح بصفوف كرفانية تكاد تفتك بحياة الطلبة".

وتابع البيان ان "الوزير الجبوري إستمع للطلبة الذين أبلغوا عن تعاطي بعض المدرسين الرشوة مقابل إدخالهم الى البكالوريا ووجه فوراً بالتحري عن صحة الإدعاء و أحال خمس إدارات مدرسية إلى التحقيق للتأكد من الموضوع، مطلعاً على سجلات زيارة المعاهد التي كانت خالية من توقيع الإشراف مقرراً إعفاء مديري قسم الاشراف الاختصاصي والتربوي ومدير التعليم الأهلي التابع لتربية الكرخ الاولى من مهام عملهم".

وأشار إلى أن "وزير التربية أمهل المديرين العامين للتربية 72 ساعة لتشكيل لجان عمل لمتابعة المعاهد والمدارس الأهلية ومدى صلاحيتها لإعطاء الدروس والنزول الفوري بدءاً من يوم غد الى الميدان للوقوف على تفاصيلها وشروط عملها التي تمنع الاختلاط بين الجنسين وعدم السماح لمدرسي المعهد بتدريس طلابه في المدرسة الحكومية ومراعاة الظرف المادي للأسر العراقية والاهتمام بنظافة وأمان المكان المخصص للدروس".

وطمأن الوزير، الطلبة بأن "الوزارة جاهدة على إنهاء تعمد ضعف التدريس في المدارس الحكومية لكي يضطر الطالب الى اللجوء للتدريس الخصوصي وإنتشال التعليم من تركته القديمة تحقيقا للرصانة العلمية".