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طلبة كورد في كركوك يحتجون على موعد الامتحان والمنهج.. ومسؤول يرد (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-24T09:31:49+0000
طلبة كورد في كركوك يحتجون على موعد الامتحان والمنهج.. ومسؤول يرد (صور)

شفق نيوز/ نظم العشرات من الطلبة الكورد في الصف السادس الاعدادي بمحافظة كركوك، اليوم الخميس، تظاهرة للمطالبة بتأجيل الامتحانات العامة وتقليص المنهج.   

وقال مدير القسم الكوردي في تربية كركوك شيرزاد رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن طلبة القسم الكوردي للصف السادس الاعدادي (البكالوريا)، نظموا، صباح اليوم، تظاهرة أمام مبنة تربية المحافظة، للمطالبة بتأجيل موعد الامتحانات وتقليص المنهج الدراسي المطلوب للامتحان، مشيراً إلى دراسة هؤلاء الطلبة كانت عن بعد وليست حضورية ولم يتمكنوا من اكمال المنهج.

وأضاف أن مطلب طلبة الصف السادس ليس من اختصاصي،  وقلت لهم علناً لن استطيع اتخاذ اي قرار بتأجيل الامتحانات وتقليص المنهج.

وأوضح أن منهجنا الدراسي يعود لاقليم كوردستان، لكن الامتحانات والاسئلة من وزارة التربية الاتحادية في بغداد وهي حالياً سيدة الموقف وليس نحن.

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