طلبة عراقيون يؤشرون "مشكلة" في الجامعات الإيرانية ويدعون وزير التعليم الى التدخل

شفق نيوز/ ناشد طلبة عراقيون في جامعة الأديان والمذاهب الايرانية، اليوم الأحد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي بالتدخل ومخاطبة الجانب الإيراني لاصدار القبول النهائي وتسريع إصدار الوثائق.

وقال الطلبة في مناشدتهم التي وردت لوكالة شفق نيوز، إن "الطلبة الذين التحقوا في الجامعة بتاريخ 1 أيلول 2021، مضى على دراستهم قرابة سنتين، ولغاية الان لم يحصلوا على القبول النهائي الذي يصدر من وزارة العلوم الايرانية رغم أن عدداً كبيرا من الطلبة قد اكملوا مناقشاتهم ومتعلقاتهم في الجامعة منذ قرابة 3 اشهر".

وطالبوا وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي بالتدخل العاجل ومخاطبة وزارة العلوم الايرانية وارسال وفد عراقي اليها لتسريع اصدار القبول النهائي ومنح الوثائق للمتخرجين".

ووفقا للطلبة، فإن "الوثائق تتأخر في الاصدار لأكثر من 4 أشهر دون معرفة الاسباب".