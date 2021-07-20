طلبة الحوزة بالعراق يتبرأون من رجل دين البس زوجته مصوغات ذهبية بملايين الدنانير

شفق نيوز/ نأى جمع من طلبة الحوزة العلمية في العراق يوم الثلاثاء بأنفسهم عما قام به أحد رجال الدين الشيعة بشراء مصوغات ذهبية بملايين الدنانير لزوجته.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديويا يظهر فيه رجل دين يرتدي العمامة السوداء في إشارة إلى نسبه الشريف وهو يقلد زوجته بمصوغات ذهبية تتجاوز قيمتها المادية 30 مليون دينار عراقي أي أكثر من 20 الف دولار امريكي، وفقا لما ادلى به المتحدث اثناء تصويره للفيديو وعلى ما يبدو هو الصائغ الذي باع لهم تلك المصوغات.

وأثار التسجيل الفيديوي ردود أفعال غاضبة من مدونين على مواقع التواصل، معتبرين ان هذا الفعل لا يلائم رجال الدين خاصة ان أغلب الشعب العراقي يعيش الفقر والفاقة.

وقال الطلبة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "انتشر مقطع يظهر فيه رجل معمم يدعى سيد علي الصافي وهو يقوم بشراء الذهب ووضعه أمام الكاميرات في عنق ويد زوجته".

وأضاف البيان "لم تعرف الحوزة العلمية الرجل اطلاقا ويبدو من اخراج الفلم واسلوب الحديث فيه انه عمل مدبر يراد منه اسقاط العمامة وتشويه سمعتها، وهناك اياد ٍ خارجية تدعم وتؤيد وتحرض على مثل هذه الاعمال".

وشددوا بالقول "اننا ندين ونستنكر كل عمل مخل بسمعة المؤسسة الدينية".