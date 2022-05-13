سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أطلال نخيل خاوية تعمق مخاوف التغير المناخي في بغداد (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-13T07:18:51+0000
أطلال نخيل خاوية تعمق مخاوف التغير المناخي في بغداد (صور)

شفق نيوز / وسط تغير مناخي مقلق وتصحر يضربان العراق منذ أكثر من عامين، تشهد بساتين العاصمة بغداد، أعمال تجريف واسعة وتحويل جنسها من زراعية إلى سكنية، في وقت يحتاج العراق إلى أكثر من 15 مليار شجرة لاستعاد توازنه المناخي.

عدسة وكالة شفق نيوز، جابت بساتين النخيل على سريع الدورة جنوبي العاصمة بغداد، ذلك المكان الذي تطغى عليه مشاهد أسى وحسرة، لكل من يمر به، فلم يتبق منه سوى أطلال نخيل خاوية، وكثير من الحرق والعطش.

علمت الوكالة، أن آلية وسرعة تجريف هذه البساتين، تدور حولها شبهات بوجود صفقات لإجراء مشاريع خاصة، رغم أهميتها كحزام أخضر أو آخر ما تبقى منها كجدار صد طبيعي، يحمي أجزاء من العاصمة التي تعاني بالأساس من تخمة سكانية.

related

الرئيس العراقي: 7 ملايين عراقي تضرر من التصحر وتغير المناخ

Date: 2021-11-03 14:27:59
الرئيس العراقي: 7 ملايين عراقي تضرر من التصحر وتغير المناخ

برلماني يحدد سبل معالجة التصحر والتغير المناخي في العراق

Date: 2022-05-06 11:10:00
برلماني يحدد سبل معالجة التصحر والتغير المناخي في العراق

الحكومة العراقية تضع حجر اساس "دار المخطوطات": سيكون قبلة جامعات العالم

Date: 2021-12-15 09:19:38
الحكومة العراقية تضع حجر اساس "دار المخطوطات": سيكون قبلة جامعات العالم

المرور العامة ترفع مقترحات للجهات العليا لتخفيف زخم الطرقات

Date: 2022-03-28 19:30:53
المرور العامة ترفع مقترحات للجهات العليا لتخفيف زخم الطرقات

المرور تعيد فتح الطرق المغلقة في بغداد

Date: 2022-02-27 05:39:52
المرور تعيد فتح الطرق المغلقة في بغداد

العشرات يتظاهرون ضد حظر التجوال في بغداد.. صور

Date: 2021-03-02 20:45:09
العشرات يتظاهرون ضد حظر التجوال في بغداد.. صور

تسجيل إصابة جديدة بكورونا في العراق.. والمصدر إيران

Date: 2020-02-28 18:44:42
تسجيل إصابة جديدة بكورونا في العراق.. والمصدر إيران

مئات المتظاهرين وجهاً لوجه مع مكافحة الشغب ببغداد.. وهذه مطالبهم (صور)

Date: 2021-05-13 17:47:15
مئات المتظاهرين وجهاً لوجه مع مكافحة الشغب ببغداد.. وهذه مطالبهم (صور)