إطلاق 10 ملايين يرقة من سمك الكارب في بحيرة عنه بالأنبار

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة الأنبار، يوم الخميس، عن إطلاق عشرة ملايين يرقة من أسماك الكارب في بحيرة عنه، في إطار خطتها لتنمية الثروة السمكية في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع إجراءات منع الصيد الجائر خلال هذه الفترة، من أجل إعادة التوازن البيئي والحفاظ على التنوع الحيوي في المسطحات المائية".

وأكدت زراعة الأنبار أن "دعم المخزون السمكي عبر الإطلاقات الدورية يمثل أحد أهم أدوات المحافظة على الأمن الغذائي"، مشيرة إلى "استمرار فرقها بمتابعة البحيرات والأنهار لضمان التزام الصيادين بالتعليمات الخاصة بفترة منع الصيد".

يُذكر أن محافظة الأنبار تمتلك موارد مائية واسعة، وتعد من البيئات الملائمة لتربية الأسماك، لا سيما في مناطق أعالي الفرات.