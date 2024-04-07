إطلاق أول خط نقل بحري للركاب بين العراق وإيران

شفق نيوز/ أعلنت شركة الموانئ الإيرانية، يوم الأحد، أن إيران والعراق ستطلقان أول خط نقل بحري للركاب خلال الشهرين المقبلين.

‎وقال رئيس الشركة، علي أكبر صفائي، لموقع "طهران تايمز"، إن "اجتماعاً على مستوى الخبراء الإيرانيين عقد مع الجانب العراقي، وركز على تطوير نقل الركاب عن طريق البحر"، حيث أكد الجانبان على إطلاق أول خط بحري للركاب بين البلدين.

‎وأضاف صفائي: "نظرا لاستعداد ميناءي عبادان وخورمشهر الإيرانيين، لنقل الركاب إلى وجهة موانئ البصرة في العراق، أعرب مسؤولو الجانبين عن استعدادهم لبدء نقل الركاب عبر البحر".

‎وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن مع التنسيق الذي يجرى في هذا الصدد، تم الاتفاق على أن يطلق الجانبان الخط البحري الأول لنقل الركاب بين البلدين في غضون الشهرين المقبلين.