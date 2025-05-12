إطلاق نحو 9 ملايين أصبعية سمك كارب في سد حديثة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الإثنين، عن إطلاق نحو 9 ملايين أصبعية من سمك الكارب في بحيرة وسد حديثة بالأنبار.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إطلاق 8 ملايين و700 ألف من سابحات الكارب العادي و5400 إصبعية أسماك عراقية متنوعة في بحيرة وسد حديثة التابعة لمحافظة الأنبار، بحضور لجنة الاطلاق المركزية في دائرة الثروة الحيوانيّة قسم مفاقس الاسماك".

وأضاف البيان، نقلا عن، عمار علي محمود، رئيس اللجنة أن "سابحات الاسماك الكارب العادي من انتاج مفقس اسماك الصويرة التابع لدائرة الثروة الحيوانية"، مبينا أن "هذا النشاط يأتي لزيادة المخزون السمكي في المسطحات المائية وحفاظاً على الثروة السمكية في البلاد".