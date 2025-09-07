بـ3 محافظات .. إطلاق نار واعتقال متهمين احدهما قتل امرأة وإنقاذ طفل من الموت

شفق نيوز- بغداد/ البصرة/ ميسان

أفادت مصادر أمنية واخرى طبية، اليوم الأحد، بتعرض شخص لإطلاق نار والقبض على مطلوبين إثنين احدهما متهم بقتل امرأة، وإنقاذ حياة طفل، وذلك في حوادث متفرقة بمناطق مختلفة من العاصمة بغداد ومحافظتي البصرة وميسان.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم القبض على متهم اعتدى على عائلته وحاول إحراق دارهم في حي الحسين، وسط البصرة"، مبينة أن "التحقيقات الأولية تشير إلى وجود مشاكل عائلية".

وفي حادث آخر، "تعرض سائق دراجة نارية نوع (تكتك) في قضاء (أبو غريب)، غربي العاصمة بغداد إلى إطلاق نار من سيارة نوع "تاهو" مما اسفر عن اصابته بجروح، فيما لاذ سائق السيارة بالفرار"، وفقا للمصادر.

إلى ذلك، تمكنت الكوادر الصحية في مستشفى القرنة شمالي البصرة من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر سنتين، بعد تعرضه لتسمم حاد إثر تناوله مادة الفسفور المستخدمة في مبيدات الحشرات.

هذا وقد "دخل الطفل على إثرها فاقد الوعي إلى العناية المركزة في المستشفى"، بحسب مصدر طبي في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

فيما ذكرت قيادة شرطة ميسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريقاً مختصاً من قبل مكافحة اجرام ميسان تمكن من كشف جريمة قتل امرأة واعتقال منفذها بعد ثلاث سنوات من لارتكابه الجريمة في قضاء قلعة صالح جنوب المحافظة، وذلك بسبب مشاكل عشائرية".