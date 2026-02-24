إطلاق مشروع مجسر الـ95 في الموصل بمدة تنفيذ 450 يوماً (صور)

شفق نيوز- نينوى

وضع محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع إنشاء "مجسر الـ95" في مدينة الموصل، ضمن خطط الحكومة المحلية لمعالجة الاختناقات المرورية في عدد من التقاطعات الحيوية.

وقال الدخيل، لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "مدة تنفيذ المشروع ستكون سنة وثلاثة أشهر، بما يعادل 450 يوماً"، مؤكداً أن "الأعمال ستنطلق وفق جدول زمني محدد لضمان إنجازه ضمن التوقيتات المقررة".

وأضاف أن "المحافظة تعمل بالتوازي على استكمال أوراق التخطيط للمباشرة بمشروعي مجسري المصارف والوحدة، بهدف القضاء على الاختناقات المرورية وتحسين انسيابية الحركة داخل المدينة".