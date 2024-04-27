إطلاق مشروع إدارة مخاطر الجفاف في العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله، يوم السبت، إطلاق مشروع دراسة الإطار الوطني لإدارة مخاطر الجفاف في العراق.

وقال الوزير في كلمة له ضمن الفعاليات التمهيدية لانطلاق مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، إن الهدف من هذا المشروع تقليل المخاطر المرتبطة بالجفاف.

وأردف بالقول، إن الحكومة العراقية اتخذت اجراءات لمواجهة الجفاف بما في ذلك تعزيز الزراعة المستدامة، وتطوير البنى التحتية، المائية، وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة بما يتعلق بادارة موارد المياه بصورة مشتركة، وإيجاد مصادر مياه بديلة، غير تقليدية والاستفادة من معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي واعادة استخدامها لأغراض عديدة منها إنشاء الأحزمة الخضراء والغابات في محيط المدن ولأغرض زراعية وفق المحددات والتشريعات الوطنية.