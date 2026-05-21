إطلاق أكثر من نصف مليون سمكة في سد حديثة لتعزيز الأمن الغذائي

أعلنت مديرية زراعة الأنبار، يوم الخميس، إطلاق أكثر من نصف مليون سمكة في بحيرة سد حديثة، ضمن حملة تهدف إلى دعم المخزون السمكي وتعزيز الأمن الغذائي في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحملة نُفذت من قبل قسم خدمات الثروة الحيوانية بالتعاون مع شعبة زراعة الحقلانية واللجنة المركزية لإطلاق الأسماك.

وأضاف البيان، أن العملية شملت إطلاق أنواع متعددة من الأسماك في البحيرة، بينها الكارب الشائع والكارب الفضي وأسماك الشبوط والبني العراقي، وبفئات عمرية مختلفة تشمل حديثة الفقس والعقد والأصبعيات، والتي جرى إنتاجها في مفقس أسماك الصويرة التابع لدائرة الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مديرية زراعة الأنبار لتنمية الثروة السمكية في المسطحات المائية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في المحافظة.