إطلاق "أكبر حملة" لمنع تقطيع وتجريف الأراضي الزراعية في ديالى (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة محافظة ديالى، يوم الأربعاء، عن إطلاق ما وصفتها بـ"أكبر حملة" لمنع تقطيع وتجريف الأراضي الزراعية والبساتين في المحافظة.

وقال المتحدث باسم المديرية، محمد المندلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق ولجان حكومية من مديرية الزراعة ودوائر حكومية ساندة أخرى أطلقت حملة هي الأكبر من نوعها في المحافظة لإزالة التجاوزات على الأراضي الزراعية والبساتين ومنع تقطيعها وتجريفها لبيعها كقطع أراضٍ سكنية ومشاريع استثمارية".

وأضاف المندلاوي، أن "هناك جهات حاولت خلال الفترة الماضية تقطيع بساتين ومساحات زراعية شاسعة وبيعها كقطع سكنية ودوانم لإنشاء مشاريع ومزارع خاصة في مناطق متفرقة، والحملة استهدفت هذه البساتين والأراضي وإزالة التجاوزات عنها وأحبطت عمليات بيعها".

وأكد المندلاوي، أن "الحملة جاءت استناداً لتوجيهات حكومية عليا، وهذا ما دفع حتى الجهات المتنفذة إلى عدم التدخل في الحملة أو محاولة إيقافها أو استثناء مناطق منها"، لافتاً إلى أن "الحملة شملت مئات الدوانم بمناطق متفرقة في بعقوبة وكنعان وعدة أقضية ونواحي، والحملة مستمرة لحين تحقيق أهدافها".