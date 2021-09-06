سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إطلاق عملية كبيرة لإزالة التجاوزات على المواقع الأثرية جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-06T17:03:25+0000
إطلاق عملية كبيرة لإزالة التجاوزات على المواقع الأثرية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلن مدير مفتشية وأثار ذي قار، عامر عبدالرزاق، اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية كبيرة لإزالة التجاوزات على المواقع الأثرية وتسيير دوريات ليلة لحمايتها.

وقال عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، إن "حملة كبيرة انطلقت اليوم في مناطق شمالي محافظة ذي قار لمتابعة التجاوزات على المواقع الأثرية في اقضية الرفاعي وقلعة سكر والفجر".

وأضاف، أن "الحملة مشتركة تنفذها الأجهزة الأمنية المختصة بحماية الاثار وفرق أثارية تفتيشية"، لافتا إلى أن " الحملة أزالت في يومها الأول حسينية قام ببناءها اهالي احدى القرى التابعة لقضاء الرفاعي فوق احد ألمواقع الاثرية".

وبين عبد الرزاق، أن "اهالي القرية قاموا ببناء الحسينية لخدمة زوار الإمام الحسين (عليه السلام)، وبعد توضيح حدود الابتعاد عن الموقع الأثري وعدم التقرب منه، ابلغناهم بمكان البناء الجديد للحسينية".

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أطلق حملة لازالة التجاوزات في جميع انحاء البلاد حملت اسم مدير بلدية كربلاء "عبير الخفاجي" الذي قتل اثناء محاولته ازالة تجاوزات في المدينة يوم 10 اب الجاري.

related

تسجيل 30 اصابة جديدة بكورونا و11 حالة شفاء بـ3 محافظات عراقية

Date: 2020-06-04 10:17:58
تسجيل 30 اصابة جديدة بكورونا و11 حالة شفاء بـ3 محافظات عراقية

بعد خلاف مع زوجته.. أب يلقي باطفاله على قارعة طريق دولي جنوبي العراق

Date: 2021-05-18 09:02:03
بعد خلاف مع زوجته.. أب يلقي باطفاله على قارعة طريق دولي جنوبي العراق

ما حقيقة عودة الظلام لمدينة أور الأثرية بعد إنتهاء زيارة البابا؟ .. ذي قار تجيب

Date: 2021-03-09 12:55:39
ما حقيقة عودة الظلام لمدينة أور الأثرية بعد إنتهاء زيارة البابا؟ .. ذي قار تجيب

مدير صحة ذي قار الجديد للسياسيين: "رحمة لوالديكم عوفونا نشتغل"

Date: 2021-07-13 13:49:49
مدير صحة ذي قار الجديد للسياسيين: "رحمة لوالديكم عوفونا نشتغل"

محتجون يحرقون منازل نواب في ذي قار

Date: 2019-11-05 21:37:17
محتجون يحرقون منازل نواب في ذي قار

بالوثيقة.. محافظ ذي قار يسحب صلاحيات نوابه ومعاونيه ومستشاريه

Date: 2021-04-17 14:24:42
بالوثيقة.. محافظ ذي قار يسحب صلاحيات نوابه ومعاونيه ومستشاريه

ذي قار.. سائق زورق يقتل صديقه بسبب التنافس على نقل السياح

Date: 2021-06-14 08:21:19
ذي قار.. سائق زورق يقتل صديقه بسبب التنافس على نقل السياح

ذي قار تشكل لجنة عليا للتحضير لاستقبال بابا الفاتيكان

Date: 2021-02-02 16:04:23
ذي قار تشكل لجنة عليا للتحضير لاستقبال بابا الفاتيكان