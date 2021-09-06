إطلاق عملية كبيرة لإزالة التجاوزات على المواقع الأثرية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلن مدير مفتشية وأثار ذي قار، عامر عبدالرزاق، اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية كبيرة لإزالة التجاوزات على المواقع الأثرية وتسيير دوريات ليلة لحمايتها.

وقال عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز، إن "حملة كبيرة انطلقت اليوم في مناطق شمالي محافظة ذي قار لمتابعة التجاوزات على المواقع الأثرية في اقضية الرفاعي وقلعة سكر والفجر".

وأضاف، أن "الحملة مشتركة تنفذها الأجهزة الأمنية المختصة بحماية الاثار وفرق أثارية تفتيشية"، لافتا إلى أن " الحملة أزالت في يومها الأول حسينية قام ببناءها اهالي احدى القرى التابعة لقضاء الرفاعي فوق احد ألمواقع الاثرية".

وبين عبد الرزاق، أن "اهالي القرية قاموا ببناء الحسينية لخدمة زوار الإمام الحسين (عليه السلام)، وبعد توضيح حدود الابتعاد عن الموقع الأثري وعدم التقرب منه، ابلغناهم بمكان البناء الجديد للحسينية".

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أطلق حملة لازالة التجاوزات في جميع انحاء البلاد حملت اسم مدير بلدية كربلاء "عبير الخفاجي" الذي قتل اثناء محاولته ازالة تجاوزات في المدينة يوم 10 اب الجاري.