إطلاق إعانة الرعاية الاجتماعية لنحو مليوني أسرة بمبلغ 444 مليار دينار

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الخميس، إطلاق دفعة الإعانة الاجتماعية الخاصة بشهر آذار 2026، لنحو مليونين و70 ألف أسرة في بغداد والمحافظات، باستثناء إقليم كوردستان، بمبلغ إجمالي تجاوز 444 مليار دينار.

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن عدد الأسر التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون و499 ألف أسرة، بمبلغ إجمالي يزيد على 358 مليار دينار.

وأضاف أن عدد الأسر التي تعيلها نساء بلغ أكثر من 570 ألف أسرة، بمبلغ تجاوز 85 مليار دينار.

ودعا الموسوي الأسر المستفيدة إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام الإعانات المخصصة لهم، مؤكداً حرص الهيئة والوزارة على إيصال الدعم إلى مستحقيه وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الهشة.