إطلاق سراح مواطن عراقي اختطف خلال رحلة زواج من فتاة سورية

شفق نيوز/ أعلنت وزارةُ الخارجية العراقية، إطلاق سراح المواطن "أبو الحسن حميد مساعد"، الذي اختطف قبل ثلاثة أسابيع في منطقة البياضة بريف حمص، بعد قدومه من محافظة البصرة لغرض الزواج من فتاة سورية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها سفارتا العراق في دمشق وبيروت، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، والتواصل المباشر مع القيادات الأمنية في الحكومة السورية والجهات الأمنية اللبنانية، ممثلةً بقيادة المخابرات، تم تحرير المواطن".

وأضافت أن "العصابة التي قامت بالاختطاف طالبت بفدية مالية قدرها 500 ألف دولار، إلا أنَّ السفارة العراقية وجهاز المخابرات الوطني تمكنا من تحريره دون الدخول في أي مفاوضات مع الخاطفين"، متعهدة بالتعامل مع الجناة وفقاً للقانون من قبل الجهات المختصة".

وأكدت الوزارة "التزامها الثابت بحماية مواطنيها في الخارج"، معربة عن "تقديرها للتعاون المثمر بين الأجهزة الأمنية العراقية ونظرائها في سوريا ولبنان، والذي أسهم في تحقيق هذا النجاح".