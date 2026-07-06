إطلاق سراح رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان بكفالة مالية

شفق نيوز- البصرة

قررت محكمة استئناف البصرة، يوم الاثنين، إطلاق سراح رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان علي العبادي، بكفالة مالية قدرها خمسة ملايين دينار، على خلفية شكوى أقامها مسؤول محلي.

وقال محامي الدفاع أحمد كريم سوادي، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن المحكمة قررت إطلاق سراح موكله بكفالة مالية قدرها خمسة ملايين دينار، مع استمرار الإجراءات القانونية وفقاً للسياقات القضائية المعمول بها، مؤكداً ثقة فريق الدفاع بالقضاء العراقي ومواصلة متابعة الدعوى حتى حسمها بصورة نهائية.

وأضاف سوادي أن العبادي يشغل منصب رئيس مركز العراق لحقوق الإنسان، وأن طبيعة عمله تتمثل في متابعة قضايا المواطنين ورصد الانتهاكات وتلقي المناشدات والشكاوى من مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح أن التصريحات الإعلامية التي يدلي بها موكله تأتي في إطار عمله الحقوقي، وتعكس ما يرد إليه من مناشدات وشكاوى المواطنين بهدف إيصالها إلى الجهات المختصة ومعالجة المشكلات ضمن الأطر القانونية، "ولا تستهدف الإساءة إلى أي جهة أو شخص".

وأكد أن العمل الحقوقي والإعلامي الذي يمارسه العبادي يندرج ضمن المبادئ التي تكفل حرية التعبير وإيصال صوت المواطنين، مع الالتزام بأحكام القانون واحترام مؤسسات الدولة.

وسبق أن اعتقلت السلطات العراقية، علي العبادي في كانون الاول 2025، لتطلق سراحه حينها بكفالة مالية.