إطلاق سراح البلوغر العراقية "همسة ماجد"

شفق نيوز - بغداد

أطلقت السلطات القضائية العراقية، اليوم الأربعاء، سراح البلوغر "همسة ماجد" بعد مكوثها بالحبس لمدة تجاوزت ثلاثة أشهر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن سجن النساء في منطقة البلديات في العاصمة بغداد اخلى سبيل "همسة ماجد" بعد تنازل المشتكي بالحق الشخصي أمام القضاء.

وكان القضاء العراقي قد أصدر في شهر نيسان/ أبريل الماضية حكماً بالسجن لمدة 4 أشهر بحق البلوكر "همسة ماجد" بتهمة التشهير.

يذكر أن البلوغر "همسة ماجد" عملت بمجال الإعلام وقدمت عدة برامج في قنوات محلية فضائية، واتجهت بعدها الى التمثيل وأدت دوراً في الفيلم العراقي "بحيرة الوجع" من بطولة الفنان جلال كامل اضافة الى ظهورها في بعض الأغاني، وعملت ايضاً وجهاً اعلانياً لبعض العلامات التجارية.