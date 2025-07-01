شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الاثنين، إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر تموز والتي تشمل أكثر من مليوني اسرة.

وقالت الوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رواتب إعانة الحماية الاجتماعية لشهر تموز الحالي أطلقت، اليوم، لأكثر من مليونين و102 ألف أسرة بمبلغ إجمالي يتجاوز 453 مليار دينار، داعية الأسر المشمولة إلى مراجعة منافذ الصرف لاستلام مستحقاتهم.

ونقل البيان، عن رئيس هيئة الحماية الاجتماعية القول أن عدد الأسر التي يعيلها رجال بلغ أكثر من مليون 520 ألف أسرة بمبلغ يتجاوز 366 مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من 576 ألف أسرة بمبلغ يزيد عن 87 مليار دينار.

في السياق، باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصرف منحة الطلبة لشهر نيسان، وذلك بالتزامن مع إطلاق إعانة الحماية الاجتماعية لشهر تموز، بعد استكمال الإجراءات المالية اللازمة، مبينة أن إطلاق الدفعة جاء عقب استكمال الإجراءات من قبل وزارة التربية وتأمين التخصيصات المالية من وزارة المالية.

وأضافت، أن عدد الطلبة المشمولين بالمنحة تجاوز مليونين و200 ألف طالب وطالبة، بمبلغ إجمالي فاق 82 مليار دينار عراقي، مؤكد أن صرف منح شهري أيار وحزيران سيتم تباعًا حال وصول التخصيصات.