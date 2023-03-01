إطلاق رواتب المتقاعدين والإعانة الاجتماعية في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارتا المالية والعمل والشؤون الاجتماعية، يوم الأربعاء، إطلاق رواتب المتقاعدين والإعانة الاجتماعية.

وذكر بيان لوزارة المالية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دائرة المحاسبة في الوزارة باشرت باطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اذار الحالي".

ودعت الوزارة إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيئة التقاعد الوطنية الى "الإسراع باستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني".

كما دعت الوزارة المتقاعدين ممن تصلهم رسائل نصية الى مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم.

من جانبها، أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر آذار الجاري.