إطلاق دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات العراقية

شفق نيوز/ أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء، دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات العراقية للسنة الدراسية 2021/2020.

وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "دليل الطالب للقبول المركزي المنشور في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وبوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة تضمن شروط القبول المركزي وضوابطه والأسس العامة المعتمدة في نظام القبول وآلية التقديم الإلكتروني".

وأضاف أن "الدليل استعرض الجامعات والكليات وأقسامها والمعاهد التي سيقدم اليها الطلبة من خريجي الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي فضلا عن تفصيل خطوات ملء استمارة التقديم الإلكتروني"، لافتاً إلى أن "استمارة التقديم ستطلق في المدى القريب المنظور".