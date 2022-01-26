إطلاق دفعة من مستحقات منتجي بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة، يوم الأربعاء، صرف المستحقات المالية لمنتجي بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة الدفعة الخامسة للموسم الزراعي 2020 - 2021.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الصرف سيكون حسب اسبقية التسويق وتواريخ المعاملات الموجودة في مواقع شركة ما بين النهرين العامة للبذور، وأن هذه الدفعة تخص المواقع التي لديها تجهيز في شهر كانون الثاني لعام 2022".

ودعت الوزارة منتجي البذور الذين لديهم مستحقات مالية غير مصروفة "التوجه الى مواقع شركة مابين النهرين العامة للبذور التي سوقوا بذور الحنطة اليها ومعامل القطاع الخاص التابعة الى الشركة لاستلامها من قبل اصحاب العلاقة ومستصحبين مستمسكاتهم الثبوتية الأصلية".