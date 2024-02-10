إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء في العاصمة بغداد

شفق نيوز/ انطلقت، صباح اليوم السبت، أعمال مؤتمر (إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء في محافظة بغداد).

ويرعى المؤتمر وزير الكهرباء زياد علي فاضل بحضور رئيس وأعضاء لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، ووكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع، وعدد من المسؤولين والمديرين العامين.

وتولى الوزير دفع فاتورة منزله الشخصي ، كنموذجاً لإطلاق الخدمة الإلكترونية ، وتبنى جلسة حوارية للإجابة على عدد من المحاور المهمة .

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.