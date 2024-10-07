إطلاق خدمة التسوق الإلكتروني لمستفيدي الحماية الاجتماعية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية، يوم الاثنين، إطلاق خدمة التسوق الإلكتروني لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية من خلال بطاقة الـ(كي كارد)، لاتاحة الفرصة لهم للشراء من المتاجر المختلفة، مشيرة إلى أن مبالغ الإعانة ستبقى داخل البطاقة لمدة ثلاثة أشهر، ولن يتم سحبها إلا في حالة عدم إجراء أي عملية شراء خلال هذه المدة.

وقال رئيس الهيئة، أحمد الموسوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الهيئة أطلقت أيضا وبالتعاون مع وزارة التجارة – الشركة العامة للأسواق المركزية، عمليات البيع بالتخفيض أو بسعر الكلفة لحاملي بطاقة "كي كارد" من مستفيدي الحماية الاجتماعية، لافتا إلى إن "المستفيدين بامكانهم الشراء من فروع سوبر ماركت التعاون بأسعار تنافسية ومدعومة باستخدام أجهزة الـ POS التي تعتمد على البصمة البايومترية".

وفي إطار هذه الخطوة، أوضح الموسوي، أن هذه الخدمة ستطلق بشكل أولي في محافظة بغداد مطلع الشهر المقبل، حيث سيستفيد منها 388,276 أسرة، ومن المتوقع أن تحافظ هذه العملية على تداول مبلغ يتجاوز **82 مليار دينار شهرياً، وذلك ضمن جهود الحكومة للتحول إلى النظام النقدي الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد الورقي.

ومن مزايا النظام الجديد هي:

- تسهيل عمليات الشراء وحصرها بأموال المنحة الخاصة بالمستفيدين لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة.

- المبالغ ستبقى موجودة في البطاقة لمدة 3 أشهر لغرض اتاحة الفرصة المناسبة للتسوق.

- دعم سياسة الحكومة في تعزيز استخدام النقد الإلكتروني وتخفيض الاعتماد على التعاملات النقدية.

أما الفروع المتاحة للتسوق فهي:

1. البياع / سوق العامل المركزي

2. سوق الصالحية المركزي

3. سوق الشعب المركزي

4. الحرية / مجسر الجوادين

5. جميلة / قرب ساحة مظفر

6. شارع فلسطين / مجاور صندوق الإسكان العراقي