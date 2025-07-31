إطلاق حملة "أثر الجندي" لزراعة الأشجار في الأنبار تخليداً لمواقف الجيش العراقي

شفق نيوز- الأنبار

أعلن رئيس مركز الفرات البيئي، صميم الفهد، يوم الخميس، إطلاق حملة وطنية بعنوان "أثر الجندي" في محافظة الأنبار، تهدف إلى زراعة الأشجار في المواقع التي سبق أن تمركزت فيها وحدات الجيش العراقي، تخليدًا لأثر الجنود الذين خدموا في هذه المناطق وتركوا خلفهم بصمات طيبة.

وقال الفهد، لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة تنطلق من منطقة شرق الأنبار، حيث كانت هناك مرابطة للجيش العراقي تركت خلفها شجرة زرعها الجنود قبل انتقالهم إلى موقع آخر"، مشيراً إلى أن "تلك الشجرة أصبحت رمزًا للأثر الطيب الذي يمكن أن يتركه الجندي، ليس فقط دفاعاً عن الأرض، بل أيضاً بإحيائها زراعتها".

وأضاف: "من هنا جاءت فكرة الحملة التي ستبدأ فعلياً مع بداية موسم الزراعة في شهر أيلول/سبتمبر، وسنقوم بزراعة عدد من الأشجار إلى جانب تلك الشجرة، بدعم ومشاركة المتطوعين وسكان المنطقة".

ودعا الفهد وزارة الدفاع العراقية إلى التعاون والمشاركة في الحملة، قائلاً: "نأمل أن تكون وزارة الدفاع شريكًا داعمًا لنا في هذه المبادرة، فالجنود الذين دافعوا عن الأرض يستحقون أن نخلّد أثرهم بعمل بيئي وإنساني مستدام".

وأوضح أن "هذه الحملة تمثل رسالة رمزية ووطنية، مفادها أن اليد التي تحمي قادرة أيضًا على أن تزرع"، مضيفًا أن الأجيال القادمة تستحق أن ترى الأثر الجميل لمن سبقها، وعلينا جميعًا مسؤولية في الحفاظ على هذا الإرث".

وتابع الفهد: "لدينا شهر كامل للتحضير، وندعو جميع الجهات والمؤسسات والمواطنين في الأنبار إلى المشاركة، فالحسنة بعشر أمثالها، ولنكن امتدادًا لذلك الجندي الذي زرع شجرة وتركها تنمو".