إطلاق حزمة جديدة من المشاريع في سنجار وسهل نينوى

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، اليوم الخميس، إطلاق حزمة مشاريع في قضاء سنجار ومنطقة سهل نينوى.

وقال الدخيل في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "إطلاق حزمة المشاريع يأتي بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وضمن جهود الحكومة المحلية لإعادة الاستقرار والإعمار في سنجار ومنطقة سهل نينوى".

وأضاف أن "حزمة المشاريع الجديدة تتضمن 91 مشروعا ستوزع على قضاء سنجار وناحية زمار ومناطق سهل نينوى"، مبينا أن تنفيذ هذه المشاريع سينطلق قريبا.

وأشار الدخيل إلى أن المشاريع الواردة في الحزمة تشمل قطاعات البلديات والصحة والتربية والكهرباء والتطوير الريفي.