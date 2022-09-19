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إطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر أيلول الحالي

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-19T08:58:45+0000
إطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر أيلول الحالي

 شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، المباشرة بإطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر أيلول الحالي.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن دائرة المحاسبة بالوزارة باشرت اليوم، بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر ايلول الحالي.

وأوضحت أن الدائرة استأنفت تمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لشهر ايلول، بدءا من اليوم .

ودعت الوزارة كافة وحدات الانفاق التابعة للوزارات، الى مراجعة مقر الوزارة/ دائرة المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء بإجراءات التمويل .

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