المالية العراقية تعلن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الثاني

شفق نيوز/ أطلقت وزارة المالية / دائرة المحاسبة، اليوم الاربعاء، تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الثاني 2024.

ووجهت الوزارة في بيان اليوم، إدارتي مصرفي الرافدين والرشيد و هيئة التقاعد الوطنية بالإسراع في استكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدنيين عبر بطاقات الدفع الإلكتروني .

كما دعت الوزارة في بيانها المتقاعدين المدني والعسكري كافة ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف، و منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات إلى تسلم رواتبهم .