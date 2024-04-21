المالية العراقية تطلق رواتب الموظفين والمنتسبين الأمنيين لشهر نيسان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية الاتحادية، يوم الأحد، أن دائرة المحاسبة التابعة لها باشرت إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر نيسان الجاري.

ودعت الوزارة في بيان اليوم، وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، إلى مراجعة دائرة المحاسبة لإستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيها ومنتسبيها، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها و استيفاء متطلبات التمويل المطلوبة كافة.