"طلاق امرأة" يشعل نزاعا مسلحا في الناصرية ومحاولة انتحار لفتاة بـ"سم القوارض"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الجمعة، بوقوع نزاع مسلح وسط مدينة الناصرية، فيما سجلت محاولة انتحار فاشلة شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "نزاعا مسلحا وقع بمنطقة صوب الشامية وسط مدينة الناصرية وادى لاصابة احد طرفي النزاع وهو موظف في مصنع القابلوات بالمحافظة بجروح بليغة".

وبين المصدر، أن "سبب النزاع هو الخلاف على (طلاق امرأة)".

وفي قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، قال مصدر أمني إن "الأجهزة الأمنية سجلت محاولة انتحار فاشلة لفتاة تبلغ من العمر 20 عاما"، مبينا أن "الفتاة تناولت سم القوارض، لكن ذويها تمكنوا من إنقاذها من خلال نقلها للمشفى ".

وتابع بالقول: إن حالة الانتحار هذه الثانية في المحافظة خلال الساعات الـ15 الماضية بعدما اقدم شاب على الانتحار رميا بالرصاص داخل منزله في قضاء الغراف".