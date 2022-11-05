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إطلاق الوجبة العاشرة من السلة الغذائية في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-05T09:08:33+0000
إطلاق الوجبة العاشرة من السلة الغذائية في العراق

شفق نيوز/اعلن وزير التجارة اثير داود الغريري، اطلاق قطع و تجهيز الوجبة العاشرة من مفردات السلة الغذائية لعام 2022 واعتبارا من يوم غد الأحد الموافق السادس من شهر تشرين الثاني الجاري .

وذكر بيان للوزارة اليوم السبت، ان الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية انهت استعداداتها الفنية والادارية لتسلم المواد الموردة لحساب السلة الغذائية في مخازنها والتي ستوزع على جميع المواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية و حسب الخطة التسويقية للتجهيز التي اعدتها الشركة وبدءا من المناطق الاكثر فقرا وتتبعها بقية المناطق .

ودعا بيان الوزارة وكلاء المواد الغذائية لمراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لغرض قطع حصص المواطنين وحسب جداول القطع .

من جانبها اكدت مدير عام شركة المواد الغذائية لمى هاشم الموسوي، استمرار ملاكات شركتها كافة في المواقع ببغداد والمحافظات عملهم وخلال ايام العطل الرسمية استعداد لبدء تجهيز مواد السلة الغذائية وتوزيعها على المواطنين بدفعة واحدة وبنفس الوقت بدون تأخير او نقص في اي مادة .

واعتمد العراق نظام البطاقة التموينية عقب صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 الصادر بتاريخ 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد جراء غزو نظام صدام حسين للكويت.

ومرت البطاقة التمونية بمراحل مختلفة بين ازدهار وتعدد انواع مفرداتها بعد اتفاق الامم المتحدة مع العراق ما يسمى النفط مقابل الغذاء والدواء في نهاية عام 1996، وتقليص المفردات وتراجع انواعها بانتهاء الاتفاق وسقوط نظام صدام حسين في عام 2003.

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