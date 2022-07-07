شفق نيوز/ اعلن وزير الهجرة والمهجرين وكالة عثمان الغانمي يوم الخميس إطلاق المنحة المالية للأسر النازحة في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان انه بحسب توجيهات الغانمي أنهت ملاكات الوزارة الإجراءات اللازمة لتوزيع المنحة المالية للأسر النازحة ، حيث تم إطلاق هذه المنحة الجديدة لتشمل آلاف ألاسر.

وأضاف البيان ان تسلم المبالغ المالية يكون عن طريق البطاقة الذكية.

ونقل البيان عن الوزير قوله، إن هناك جهوداً كبيرة بذلت من أجل إعطاء هذه الأسر استحقاقها وتحسين أوضاعها المعيشية، مشيراً الى أن ملاكات وزارة الهجرة والمهجرين تعمل وفق خطة معدة لهذا الغرض بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة الأخرى.