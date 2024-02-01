طلاب عراقيون يتظاهرون أمام سفارة لبنان في بغداد.. صور

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من طلبة الدراسات العليا الدارسين في لبنان، يوم الخميس، أمام مبنى السفارة اللبنانية في بغداد احتجاجا على تأخر اجراءات معادلة شهاداتهم الدراسية من قبل وزارة التربية والتعليم في لبنان.

وذكر أحد الطلبة المتظاهرين، لمراسل وكالة شفق نيوز، ان المئات من الطلاب أنهوا دراستهم في مرحلة الماجستير والدكتوراه ولم يستلموا شهادة التخرج (الجدارية) بسبب تأخر إجراءات وزارة التربية والتعليم اللبنانية بمعادلة شهادة العراقية (الإعداديّة والبكالوريوس) إلى الشهادة اللبنانية.

وأضاف، أن وفدا يمثل المتظاهرين دخل إلى مبنى السفارة لمقابلة السفير اللبناني في بغداد، وتقديم مطالب الطلاب لإنهاء معاناتهم في معادلة الوثائق الدراسية، موضحا أن السفير وعد بمتابعة الموضوع مع بيروت.

وقال طالب متظاهر آخر، إن أصواتهم قد بحت نتيجة مطالباتهم المتكررة لوزارة التعليم اللبنانية والتعليم العالي العراقية وكذلك السفارة العراقية في لبنان.