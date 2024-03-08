"طقوس الحطب" .. عرض عراقي يفوز بثلاث جوائز بمهرجان دولي في مصر

شفق نيوز/ تمكنت كلية الفنون الجميلة بجامعة الموصل من حصد ثلاث جوائز عن عرض مسرحي من نتاجها ضمن مهرجان دولي أقيم في جمهورية مصر العربية.

وقال عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الموصل الدكتور نشأت مبارك في تصريح لوكالة إن "وفد جامعة الموصل المتمثل بكلية الفنون الجميلة بالتعاون مع فرقة مسرح قره قوش المشارك في المهرجان الدولي المسرحي لشباب الجنوب الخامس حصد ثلاث جوائز ضمن المهرجان عن عرضه المسرحي (طقوس الحطب )"

مبارك الذي ترأس الوفد في المهرجان الذي أقيم في جمهورية مصر العربية للفترة من 1 - 6 آذار /مارس الجاري فضلا عن كونه مخرج العمل أشار إلى أن "الجائزة الأولى عن أفضل نص مسرحي وكانت من نصيب الكاتب المسرحي العراقي ابراهيم كولان، وجائزة أفضل ممثل للتدريسي الفنان وسام بربر فيما الجائزة الثالثة عن التحكيم التقديرية" ،مبيناً ان "عرض المسرحية جاء ضمن العرض العراقي لافتتاح المهرجان واحتفاءً بالمسرح العراقي".

يُشار إلى أن مسرحية (طقوس الحطب) هو نتاج مشترك بين جامعة الموصل /كلية الفنون الجميلة وفرقة مسرح "قره قوش" للتمثيل .