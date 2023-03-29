طقس مقدس يقام سنوياً.. بدء مراسم "عصر الزيتون" في معبد لالش (صور)

شفق نيوز/ بدأت اليوم الأربعاء، مراسم "عصر الزيتون" واستخراج الزيت لاضاءة معبد لالش في قضاء شيخان شرقي دهوك وهو طقس مقدس لدى الطائفة الايزيدية يقام سنوياً.

وقال لقمان سليمان مسؤول اعلام لالش لوكالة شفق نيوز، إن "مراسم عصر الزيتون تنطلق في اواخر شهر اذار/ مارس وسط احتفالات وطقوس دينية"، مضيفا ان "عدداً من رجال الدين والخدمة الكارية وبحضور باب الشيخ بالاضافة الى عدد كبير من النساء يشاركون في مراسم عصر الزيتون واستخراج الزيت منها بطرق تقليدية".

واضاف ان "الزيت المستخرج يستخدم لاضاءة القناديل المنتشرة في داخل المعبد وعددها 366 والتي ترمز الى عدد ايام السنة".

واوضح سليمان، ان "متطوعين يقومون بقطف اشجار الزيتون المحيطة بمعبد لالش في شهر كانون الاول من كل عام وتترك في مخازن خاصة لمدة 4 اشهر".

ولمعبد لالش اكثر من 650 شجرة للزيتون يستخدم ثمارها لاغراض المعبد فقط للاحتفال به في المناسبات الدينية حيث يشير نور القناديل الى نور الله، وفق الديانة الإيزيدية.