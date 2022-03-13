طقس "مجنون" في العراق خلال أيام

شفق نيوز / حذر خبير الأرصاد الجوية العراقية، صادق العطية، من أمطار خفيفة تعقبها موجة رياح وغبار في مناطق متفرقة من البلاد، خلال الأيام المقبلة، يصاحبها انخفاض بدراجات الحرارة.

وذكر العطية، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، أن "أجواء يوم الأحد، ستكون غائمة بشكل جزئي في مدن جنوب البلاد والفرات الأوسط ومدن الشمال".

وأضاف أن "هناك فرصاً لهطول زخات خفيفة أو قطرات مطر، خلال صباح يوم الاثنين في مناطق من البصرة وميسان وذي قار والمثنى والديوانية وبابل، وربما واسط والنجف، وتوقعات بأمطار خفيفة في شمال أربيل ودهوك".

وتوقع العطلية، أن تكون الأجواء خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، "صافية ومشمسة مع نشاط الرياح السطحية الشمالية الغربية في معظم المدن، مثيرة لغبار خفيف مع انخفاض واضح بدرجات الحرارة في موجه باردة شتوية ذروتها الأربعاء والخميس، لتكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في مدن الشمال والغربية ومعتدلة إلى باردة في مدن الوسط والجنوب".