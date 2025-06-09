طقس متقلب في العراق.. أمطار وغبار وحرارة متصاعدة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، يوم الاثنين، تفاصيل حالة الطقس في البلاد لما تبقى من الأسبوع الحالي، متوقعة تساقط أمطار، وتصاعد غبار، وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً على العموم، وفي بعض الأحيان غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة فوق المرتفعات الجبلية مطقس متقلب في العراق.. أمطار وغبار وحرارة متصاعدة ن المنطقة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية في المنطقتين الوسطى والجنوبية معتدلة السرعة، تنشط في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية مسببة تصاعد الغبار، أما في المنطقة الشمالية فتكون متغيرة الاتجاه، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأشار البيان إلى أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الثلاثاء ستكون كالتالي: دهوك والسليمانية 38 مئوية، أربيل 40، نينوى 42، صلاح الدين والأنبار 44، النجف الأشرف وذي قار 46، بغداد 44، البصرة 41، ديالى وبابل وكربلاء المقدسة والديوانية وواسط وميسان والمثنى 45 درجة مئوية".

وأضاف أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وتابع أن "طقس الخميس المقبل سيكون صحواً وأحياناً غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً في المنطقة الجنوبية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد".

وختمت الهيئة بأن "الحالة الجوية ليوم الجمعة المقبل تشير إلى طقس صحو في عموم البلاد، مع ارتفاع طفيف آخر في درجات الحرارة".