"طقس متقلب" في العراق.. توقعات بهطول الأمطار في هذه المناطق خلال الأيام الثلاثة المقبلة

شفق نيوز/ توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، طقساً متقلباً مع إمكانية هطول الأمطار في مناطق مختلفة خلال الأيام الثلاثة المقبلة في العراق.

وقال مدير إعلام الهيئة، عامر الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق تأثر خلال اليومين الماضيين باندماج منخفضين جويين أحدهما قادم من البحر الأحمر والآخر من البحر المتوسط".

وأوضح، الجابري، أن "تأثير الأمطار على البلاد بدأ في المنطقة الغربية أول أمس الخميس، وفي مساء اليوم نفسه أثر على العاصمة بغداد، واشتد تأثيره الجمعة على جميع مناطق البلاد، وتحديدا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ما سبب بأمطار غزيرة".

وأضاف مدير اعلام الهيئة، أن "تأثير المنخفض اقتصر الآن على بعض المناطق الوسطى، وتوجه إلى شرق البلاد"، مبينا أن "بغداد سجلت تساقط أمطار 42 ملم يوم أمس، وفي بعض مناطق البلاد وصل إلى 66 ملم".

وتابع الجابري، "أما بخصوص أجواء يوم غد الأحد، فمن المتوقع أجواء صحوة مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وفي الأقسام الغربية يكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطرية وتشكل الضباب".

وبيّن المسؤول "أما في المنطقة الشمالية، فمن المتوقع أن يكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، وغائم في الأقسام الشرقية، وتساقط زخات مطرية في المنطقة الشمالية لكن أقل من اليوم، وصحو في المنطقة الجنوبية".

وعن يوم الاثنين، توقع مدير إعلام الهيئة، "طقساً غائماً ممطراً في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، مصحوبا بالرعد أحياناً، مستبعدا هطول زخات مطرية في المنطقتين الشمالية والجنوبية، أما في يوم الثلاثاء، هناك فرص لتساقط أمطار على المنطقتين الجنوبية والوسطى".

وأشار الجابري إلى أنه "دائماً ما تحدث تغيرات وتقلبات في الحالة الجوية، لذلك كل 24 ساعة يجري تحديث لحالة الطقس".