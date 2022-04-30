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طقس "متطرف" يغزو العراق.. وتحذير من تداعيات مرورية وصحية

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-30T07:35:09+0000
طقس "متطرف" يغزو العراق.. وتحذير من تداعيات مرورية وصحية

شفق نيوز / توقع راصد جوي عراقي، اليوم السبت، هطول أمطار واشتداد العواصف الترابية بمناطق متفرقة من البلاد.

وقال علي الجابر الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعات تشير إلى تشكل غيوم وأمطار رعدية تهطل في أماكن متعددة ابتداءً من هذه الليلة وفجر يوم غد الأحد"، لافتاً إلى أن "الامطار ستتركز في المدن الشمالية وبعض الأقسام الغربية والوسطى بما فيها العاصمة بغداد".

وأضاف الزيادي، أن "الأمطار ستستمر حتى مساء يوم غد الأحد يرافقها حدوث عواصف ترابية، فجر ونهار الاحد، في كافة المدن بسبب قدوم عاصفة ترابية من بلاد الشام".

وحذر الزيادي، من "انعدام الرؤية في الطرق الخارجية بسبب العاصفة الترابية، إضافة لتعرض أصحاب الأمراض المزمنة لحالات اختناق".

من جهتها توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن " يكون طقس يوم الثلاثاء المقبل بين غائم الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، فيما سيكون مصحوباً بأمطار رعدية في الأقسام الشمالية، في حين سيكون الطقس صحواً في المنطقة الجنوبية".

وأضافت الهيئة أن "الطقس يوم الأربعاء المقبل سيكون صحواً مع تصاعد الغبار وحدوث عواصف ترابية في المنطقة الوسطى، في حين ستكون أجواء المنطقة الشمالية بين غائمة الى غائمة جزئياً مع إمكانية حدوث أمطار رعدية، كما ان المنطقة الجنوبية سيكون طقسها غائم الى غائم جزئي مع انخفاض في درجات الحرارة عن اليوم الذي قبله".

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