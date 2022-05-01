طقس "عجيب" يضرب نينوى وتحذير للسكان: لاتخرجوا من المنازل

شفق نيوز/ شهدت محافظة نينوى شمال العراق، اليوم الاحد، طقساً "غير مألوف" اختلطت فيه الامطار الكثيفة مع العواصف الترابية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في نينوى إن المحافظة شهدت اليوم، طقساً غريباً وغير مألوف، حيث هطلت الامطار بغزارة في مناطق شرق المحافظة وغربها، بينما باتت مناطق جنوب المحافظة وسط عواف ترابيبة كثيفة انعدمت بسببها مدى الرؤية.

وأوضح أن مناطق في قضاء الحضر جنوب الموصل شهدت طقساً ممطراً، بينما شهدت مناطق اخرى من ذات القضاء طقساُ مغبراً، مشيراً إلى أن مناطق من قضاء البعاج غرب الموصل شهدت هطول امطار كثيفة تسببت بسيول، بينما شهدت مناطق اخرى من ذات القضاء عواصف ترابية جافة.

وتسببت سيول مياه الامطار تلك بفيضانات غطت الطرق الرئيسة وتسببت بزخم مروري في حركة السير ، سيما على طريق موصل - اربيل بالقرب من منطقة كوكجلي.

وبحسب مسؤول محلي فقد تسببت تلك الفيضانات بغرق اكثر من جزء ضمن هذا الشارع.

ويقول مدير مجاري نينوى عماد توفيق لوكالة شفق نيوز، إن المشكلة ليست في شبكات المجاري، ولكن كمية الامطار المتساقطة كانت كبيرة جدا وفي وقت قصير، مؤكداً حاجة كوادره الى وقت من اجل تصريف المياه.

فيما قال قائممقام قضاء الحضر جنبو نينوى، بسمان احمد سلطان لوكالة شفق نيوز، إن القضاء شهد طقساً غريباً، لافتاً إلى أن اجزاء منه اختنقت بالعاصفة الترابية، واجزاء اخرى منه شهدت موجة من الامطار.

ودعا سلطان سكان القضاء الى البقاء في المنازل قدر الامكان لان حالة الطقس قد تتسبب بحوادث سير ومشاكل اخرى.

واشار مراسل شفق نيوز، إلى أن سيولاً كبيرة بسب الامطار ضربت مناطق غرب نينوى في ناحية ربيعة وناحية زمار وقضاء البعاج.