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طقس ساخن بالجنوب وانخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة في معظم العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-22T07:40:21+0000
طقس ساخن بالجنوب وانخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة في معظم العراق

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم السبت، ارتفاع درجات الحرارة في جنوب العراق وانخفاضها بشكل ملحوظ في معظم المحافظات الأخرى.

وقال عطية في منشور على صفحته في موقع فيسبوك، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن أجواء البلاد ستكون غير مستقرة اعتبارا من اليوم السبت لغاية الاربعاء بسبب انحدار هواء بارد في الطبقات العليا من الجو، مع وجود منخفض سطحي حراري قرب سطح الأرض وانكسار الرياح في الطبقات العليا.

وأضاف أن انخفاضاً واضحاً وملموساً في درجات الحرارة سيحدث اعتبارا من يوم غد الاحد بفارق عدة درجات لتكون الاجواء معتدلة في مدن وسط وغرب وشمال البلاد وحارة في الجنوب.

وأشار إلى هطول زخات امطار رعدية تتمركز في شمال ووسط وغرب البلاد، وزخات خفيفة في بعض مدن الجنوب وبادية السماوة على فترات متفاوتة، مصحوبة بغزارة في مناطق من اربيل وكركوك ودهوك احيانا.

وبين عطية أن هناك موجات من الغبار متوقعة تبدأ صباح يوم الأحد في غرب ووسط البلاد وتتجه جنوبا بشدة أقل، مرجحا أن يكون الغبار في مدن وسط البلاد والعاصمة بغداد والفرات الاوسط كثيفا بسبب فوارق الحرارة السطحية نتيجة لـتقدم كتلة معتدلة الحرارة من الغرب.

ولفت الى ان الرياح ستتحول الى الاتجاه الشمالي الغربي مصحوبة ببعض النشاط في اغلب المدن اعتبارا من يوم غد، مشيرا الى ان الرياح ستعود لتكون متقلبة او ساكنة في البصرة وميسان وذي قار ومناطق من مدن الفرات الاوسط تدريجيا اعتبارا من يوم الاثنين.

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