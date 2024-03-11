طقس ثلاثيني في رمضان وسط وجنوب العراق

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، يوم الاثنين، ارتفاع درجات الحرارة في العراق خلال الأيام القليلة القادمة، وتجاوزها 30 درجة مئوية.

وقال العطية، في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "هذه الليلة ستنتهي حالة عدم الاستقرار التي تؤثر في بعض مدن الجنوب وشمال شرقي البلاد"، لافتاً إلى أن "يوم غد وحتى نهاية الأسبوع ستكون الأجواء مستقرة نسبياً في عموم المدن".

وأضاف أن "يوم الأربعاء ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع لتتجاوز 30 مئوية في جنوب ووسط البلاد، لأول مرة منذ بداية فصل الربيع، وسيستمر الارتفاع حوالي 3-4 أيام".