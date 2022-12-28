طقس بارد تتبعه موجة من الأمطار تجتاح العراق مطلع العام المقبل

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في العراق يتبعه موجة من تساقط الأمطار لبعض المناطق مطلع العام المقبل.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، نهاية سنة 2022 ستكون باردة، ودرجات الحرارة ستنخفض، تتبعها موجة من الأمطار (لا تشمل المدن كافة) تبدأ مع بداية العام الجديد تقريبا وتنتهي فجر أو صباح يوم افتتاح بطولة خليجي 25.

وأضاف أن التحديثات مستمرة تبعا لتطورات وضع المنظومات الضغطية وحركتها، الحالة تتطور او تتلاشى.