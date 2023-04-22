طقس العيد.. أجواء ربيعية وتساقط للأمطار في العراق

شفق نيوز / أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم السبت، حالة الطقس في العراق خلال أيام عيد الفطر، مرجحة تساقطاً للأمطار وانخفاضاً طفيفاً بدرجات الحرارة.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأحد سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

وأضافت أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر تكون رعدية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

إقليم كوردستان

من جانبها، توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، أن تكون السماء في مناطق الإقليم غائمة خلال الساعات 48 القادمة مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأوضحت المديرية، في بيان ورد للوكالة، أن "درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 الساعة القادمة بالإقليم ستكون كالآتي: أربيل 26، السليمانية 23، دهوك 25، حلبجة 24، سوران 22، كرميان 31، زاخو 26".