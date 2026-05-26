موجة غبار وتقلبات حرارية في العراق خلال عطلة العيد وسط تحذيرات صحية

شفق نيوز - بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الثلاثاء، أن يتأثر العراق بارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال ما تبقى من الأسبوع الجاري، لتبلغ ذروتها يوم الخميس المقبل (ثاني أيام عيد الأضحى)، نتيجة تعمق تأثير المنخفض الحراري الموسمي وامتداد الكتلة الهوائية الحارة على أجواء المنطقة.

وبحسب تقرير صادر عن الهيئة، فإن درجات الحرارة ستعود للانخفاض بشكل واضح اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 29 أيار، بالتزامن مع نشاط ملحوظ في الرياح السطحية الشمالية الغربية، مما يؤدي إلى إثارة موجات غبار تتراوح شدتها بين المتوسطة والكثيفة، لا سيما في الأقسام الغربية من البلاد وأجزاء من المنطقة الوسطى.

وأوضح التقرير أن هذا التذبذب الحراري يأتي ضمن التغيرات المناخية الانتقالية المعتادة مع اقتراب بداية فصل الصيف الجاف مناخياً، والذي يبدأ في الأول من حزيران من كل عام، حيث تزداد خلاله تأثيرات الكتل الهوائية الحارة والجافة ونشاط الرياح المثيرة للغبار على فترات، محذراً سالكي الطرق الخارجية من تردي مدى الرؤية الأفقية خلال نهار يوم الجمعة، وداعياً مرضى الحساسية والربو إلى توخي الحيطة والحذر.

وفي سياق متصل، جاءت توقعات مرصد "العراق الأخضر البيئي" متطابقة مع تقرير هيئة الأنواء الجوية؛ حيث ذكر المرصد أنه "من خلال المتابعات المستمرة لمحطات المستنصرية لجودة الهواء ومراقبة العواصف الغبارية، المرتبطة عالمياً بوكالة ناسا ومحطات دولية أخرى، فمن المتوقع أن تكون الأجواء مغبرة نوعاً ما في بغداد وبعض مناطق الجنوب يوم غد الأربعاء".

وأضاف المرصد البيئي أن حدة الغبار ستتزايد في العاصمة بغداد والمناطق الغربية والجنوبية يوم الخميس المقبل بسبب نشاط الرياح، مجدداً تحذيراته لأصحاب الأمراض التنفسية بأخذ الحيطة والحذر خلال هذين اليومين.