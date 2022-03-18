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طقس العراق يودع موجة البرد: ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-18T14:09:04+0000
طقس العراق يودع موجة البرد: ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة

شفق نيوز/ اعلن الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الجمعة، عن ارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي تتخلله سقوط أمطار في بعض المناطق. 

وذكر الزيادي لوكالة شفق نيوز، ان "الأجواء خلال الأسبوع الحالي ستشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة بشكل تصاعدي ابتداءً من يوم غد السبت وتستمر حتى الخميس المقبل"، لافتا إلى أن " هذا الارتفاع بدرجات الحرارة تتخلله فترات حدوث أمطار متفرقة بشكل متفاوت بدءً من مساء السبت". 

واضاف، ان "سقوط الامطار سينتقل بشكل متقطع حتى منتصف الاسبوع، خصوصاً الأقسام الشمالية وبعض الأماكن المتفرقة وسط البلاد"، مبينا ان "درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي ستقارب الـ27 درجة مئوية".

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