طقس العراق "يتغير".. موجة غبار وانخفاض في درجات الحرارة

شفق نيوز– بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، اليوم الاثنين، عن توقعاتها لحالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، مشيرة إلى تصاعد الغبار وانخفاض درجات الحرارة تدريجياً.

وبحسب البيان، سيكون طقس يوم غدٍ الثلاثاء غائماً جزئياً إلى غائم ليلاً في عموم مناطق البلاد، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20 كم/س)، ودرجات حرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية.

وتوقع البيان أن تصل درجات الحرارة العظمى يوم غد الثلاثاء في بغداد، ديالى، واسط، الديوانية، ميسان، البصرة، المثنى، وكربلاء إلى 32 درجة، ودهوك 27، والسليمانية 27، وأربيل 28، وكركوك 30، والانبار 30، ونينوى وصلاح الدين 31، وبابل وذي قار والنجف 33 درجة مئوية.

وأشار البيان إلى أن طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً إلى غائم جزئياً في عموم المناطق، مع رياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 كم/س) ودرجات حرارة مقاربة لليوم السابق.

أما يوم الخميس، فسيكون الطقس غائماً جزئياً في عموم المناطق، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20 كم/س)، تنشط في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى إلى 30-40 كم/س مسببة تصاعد الغبار، في حين تبقى درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق.

وفي يوم الجمعة، يتوقع أن يكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائم، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20 كم/س)، تنشط إلى 30-40 كم/س في بعض المناطق من المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار، بينما تنخفض درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في جميع أنحاء البلاد.