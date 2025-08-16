طقس العراق يتجه نحو انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.. (خرائط)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم السبت، أن طقس البلاد سيستمر تحت تأثير امتداد منخفض حراري سطحي، ويكون صيفياً حاراً إلى شديد الحرارة في عموم المناطق، مع سماء صافية إجمالاً وظهور سحب متفرقة على فترات في الأقسام الجنوبية الغربية.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها اليومي، أن درجات الحرارة تسجل، اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً مقارنة بما سجل يوم أمس، بفارق درجة إلى درجتين مئويتين.

وبالنسبة للحالة الجوية في الأيام المقبلة، توقعت الهيئة أن يكون يوم غد الأحد طقساً صحواً مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويوم الاثنين طقساً صافياً مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية ودرجات حرارة مقاربة لليوم السابق.

أما يوم الثلاثاء فتوقعت الهيئة طقسا صحواً مع تصاعد الغبار في بعض أقسام المنطقة الجنوبية، ويوم الأربعاء طقسا صحواً مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية.

أما درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، فهي: بغداد 47، كركوك 45، نينوى 45، صلاح الدين 46، ديالى 47، الأنبار 45، كربلاء 47، بابل 46، واسط 48، النجف 47، الديوانية 47، ميسان 49، ذي قار 49، المثلث 48، البصرة 49.

وفي محافظات إقليم كوردستان: أربيل 44، دهوك 42، السليمانية 42.

أما درجات الحرارة المتوقعة يوم غد الأحد، فهي: بغداد 46، كركوك 44، نينوى 44، ديالى 46، صلاح الدين 45، الأنبار 42، واسط 47، بابل 46، كربلاء 45، النجف 46، الديوانية 47، ميسان 48، الناصرية 48، المثنى 47، البصرة 49.

وفي محافظات إقليم كوردستان: أربيل 43، السليمانية 42، دهوك 41.